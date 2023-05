Abraham: “Il mio futuro non dipende dall’Europa League”

Aumenta l’attesa per la finale di Europa League del 31 maggio tra Roma e Siviglia. I giallorossi arriveranno a Budapest vogliosi di ottenere il secondo titolo europeo consecutivo dopo la conquista della Conference League della scorsa stagione. Con l’infortunio di Dybala, che probabilmente impedirà all’argentino di essere in campo, il peso dell’attacco è sulle spalle di Tammy Abraham: “Sono fiducioso per la finale. Abbiamo voglia di vincere e di farlo da squadra. Dobbiamo pensare a tutto il percorso fatto per arrivare fin qui”. In questa stagione l’attaccante inglese ha vissuto un evoluzione del suo ruolo in campo e a risentirne è stata la lucidità sotto porta: “Da attaccante il mio obiettivo è segnare ma capisco che alla fine conta vincere e sollevare i trofei. Il nostro stile di gioco è un pò cambiato ma abbiamo sempre difeso in maniera compatta. Forse non è il massimo per un attaccante ma sono pronto a sacrificarmi per la squadra”. Con il mercato alle porte, Abraham rassicura sul suo futuro: “Non dipenderà dall’Europa League”.

Foto: Instagram Abraham