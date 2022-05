Abraham: “I tifosi hanno vinto la partita. Conference di poco conto? E’ un’occasione per vincere un trofeo”

Tammy Abraham, autore del gol vittoria della Roma, che ha lanciato i giallorossi in finale di Conference League, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Leicester.

Queste le sue parole: “Cosa posso dire? Per me i tifosi hanno vinto la partita col loro sostegno, ora arrivare in finale per noi è un sogno che si realizza. Ora abbiamo qualche partita su cui concentrarci prima della finale”.

Ha dato tutto questa sera. “Mi manca ancora il fiato, ma do tutto quello che ho per questa squadra, ma come fanno tutti. Ho detto a Mourinho che ero finito, ma mi ha detto di continuare. L’ho fatto per la squadra”.

Sulla finale raggiunta: “Per me sono tutti trofei, competizioni. È un torneo nuovo, sono tutte squadre di qualità. Non fa differenza, è come la Champions League. È un’altra occasione per vincere”.

Foto: Twitter Conference