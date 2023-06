Abraham: “Grazie per i messaggi. Tornerò più forte di prima”

Tammy Abraham è tornato a parlare sui social dopo il bruttissimo infortunio subito ieri durante la sfida contro lo Spezia. Per il calciatore uscito in lacrime nell’ultima partita sarà obbligatorio sottoporsi a un intervento chirurgico che terrà l’attaccante fermo dai 6 ai 9 mesi. Pochi minuti fa su Instagram, il centravanti inglese ha rassicurato i tifosi con un breve messaggio: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Tornerò presto, più forte di prima”.

Foto: Foto: Instagram Roma