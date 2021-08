Abraham, gol Special (One) per la nuova Roma

Tammy Abraham è il colpo della Roma che chiude il giro degli attaccanti, inaugurato dal grande botto, ovvero Romelu Lukaku al Chelsea, subito dopo Edin Dzeko ha raggiunto l’Inter. Tra qualche ora il nuovo attaccante giallorosso sarà nella capitale per il primo assaggio di un ambiente che lo attende con ansia.

Abraham è un classe 1997, non ha bisogno di presentazioni, ha qualità indiscutibili, ha fiuto del gol, ha margini di crescita, gioca per se stesso e per la squadra e ha dimostrato poter aspirare ad un ruolo di primo piano nel panorama europeo. Certo ora dovrà dimostrare il grande investimento fatto dalla Roma per lui (circa 45 milioni, bonus compresi). Ma non ci sono dubbi che si tratti di un investimento interessante.

Lanciato dal Chelsea di Lampard, con l’arrivo di Tuchel i suoi spazi si sono ridotti. Prima con l’arrivo di Vermeer e poi con quello di Lukaku dall’Inter.

Questi i suoi numeri con la maglia del Chelsea:

dal 2015 al 2016, giovanissimo, 2 presenze. Poi, dal 2019, 56 presenze e 21 gol in Premier League. In totale, 82 presenze e 30 gol con la compagine londinese, con cui ha vinto una Champions League e una Supercoppa Europea.

Ora la Roma lo aspetta.

Foto: Twitter Chelsea