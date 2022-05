Abraham: “Felice di aver scritto la storia qui a Roma. Volevo vincere un trofeo e ci sono riuscito”

Non ha segnato, ma come sempre Abraham si è dimostrato fondamentale per la Roma. Queste le parole a Sky dell’attaccante inglese: “Difficile descrivere a parole quello che stiamo vivendo, ma lo meritavamo. Quando sono arrivato ho detto che volevo aiutare la Roma a vincere un trofeo e oggi ci siamo riusciti. Ha un significato enorme per tutti noi, squadra e tifosi, non so cosa faremo domani, ma spero di poter festeggiare a Roma con i nostri tifosi. Speriamo di poter continuare così in futuro. Le 56 partite giocate? Non ho più energie, si è visto anche oggi, ho faticato negli ultimi minuti, ma per questa squadra sono pronto a dare tutto. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato amore, sono davvero felice di poter concludere la stagione con un trofeo. Quando alla fine della mia carriera mi guarderò indietro sarò felice di aver scritto la storia qui a Roma visto che l’ultimo trofeo europeo vinto è stato quando non ero ancora nato”.

FOTO: Twitter Conference League