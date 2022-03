Abraham fa 20 e la Roma adesso sogna la Champions. I numeri importanti dell’inglese

Un successo di capitale importanza quello della Roma ieri pomeriggio contro l’Atalanta. Tre punti che tengono attaccati i giallorossi al treno Champions League, che solo fino a qualche giornata fa sembrava ormai più che un’illusione. Merito di Tammy Abraham e dei suoi gol, che ultimamente stanno spingendo gli uomini di Mourinho oltre ogni limite. Tredici le marcature finora in campionato, cinque nelle ultime sei giornate, e settimo risultato utile consecutivo dopo quella cocente sconfitta subita in rimonta con la Juve. Contando i 6 gol in Conference League e il gol in Coppa Italia contro il Lecce, il conteggio tocca 20 reti al primo anno in Italia. Numeri niente male per l’inglese, che lo eleggono uomo in più della Roma. Per centrare un piazzamento nell’Europa che conta servirà non sbagliare più nulla fino al termine e sperare in qualche passo falso lì davanti, ma con questo Abraham anche la Roma potrà e dovrà dire la sua.

FOTO: Twitter Conference League