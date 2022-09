Abraham: “Dopo due sconfitte avevamo bisogno di fiducia, serviva una vittoria”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Tammy Abraham ha così commentato la vittoria della Roma sull’Empoli ottenuta grazie alla sua rete del vantaggio nella ripresa: “Sapevamo di affrontare un avversario organizzato, che faceva bene. Dopo due sconfitte avevamo bisogno di fiducia tornando a vincere. Ci sono molte note positive stasera, al di la di me e Paulo. Come Matic, Celik che sta facendo bene. Per quel che mi riguarda sto continuando a migliorare, a imparare. Sto tornando in forma dopo essere rientrato da un infortunio”.

