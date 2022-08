Abraham: “Contenti del pareggio. Bravi nel primo tempo a non subire altri gol”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn nel post partita di Juve-Roma.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita difficile, siamo contenti del pareggio e abbiamo dovuto lottare per tutta la partita. La Juventus nel primo tempo ci ha messo davvero in difficoltà, siamo stati bravi a non prendere più gol, ma noi nella ripresa siamo venuti fuori. I nuovi calciatori si stanno ancora integrando e noi dobbiamo conoscere loro, ma questa squadra è in crescita”.

Cosa hai detto a Dybala per l’assist in semirovesciata?

“Nello spogliatoio lo abbraccerò, per lui era una gara delicata e sono davvero contento che abbia fornito quell’assist e per la sua prestazione”.

Foto: twitter Roma