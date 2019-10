Tammy Abraham svela un curioso retroscena su Frank Lampard. L’attaccante del Chelsea, intervistato da The Athletic, ha parlato così: “Credo che molti giocatori fossero un po’ infastiditi per quanto lavoro atletico abbiamo dovuto fare durante la preparazione ma… ora sta ripagando. Si spiega perché lo abbiamo fatto, perché abbiamo avuto una pre-season così dura. Da quando l’allenatore è arrivato ci ha spiegato il suo stile di gioco, come voleva che giocassimo, come pressare. All’inizio non ci riuscivo, non avevo le energie. Ma col procedere della stagione mi sono abituato”.

