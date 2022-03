Abraham: “Bellissimo vincere così. Voglio dare tutto per la Roma, amo i tifosi”

Successo pesantissimo della Roma sull‘Atalanta. Così Abraham a Dazn: “Basta vedere come abbiamo festeggiato per capire cosa significa per noi e per i nostri tifosi questa vittoria. È bellissimo vincere così. La Roma mi ha dato la confidenza per giocare bene, do tutto per la squadra. La Roma mi ha dato la fiducia e sono felice di ripagarla. Ringrazio i tifosi, li amo. Dopo la Juventus cosa è cambiato? Direi la compattezza. Basta vedere come abbiamo giocato, una volta avremmo preso gol negli ultimi minuti”.

FOTO: Twitter Roma