Abraham: “Aspettavo da tempo di segnare all’Olimpico. Sogno di vincere un trofeo come l’anno scorso”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “E’ stato un gol molto importante per me, era da tanto che non segnavo in casa, non vedevo l’ora di sbloccarmi. Oggi potevano essere anche 2/3 gol di testa ma mi accontento dei tre punti.”

E’ la reazione giusta? “Certamente, eravamo tutti dispiaciuti. Oggi ci tenevamo a fare un’ottima prestazione per noi e per il pubblico e l’abbiamo fatta. Nel primo tempo eravamo una squadra che può stare li in alto a lottare anche per il primo posto. Dobbiamo continuare cosi.”

Intesa con Dybala? “Si, è un giocatore speciale, c’è una buona intesa tra di noi. Continuiamo a scambiarci favori, ma in questa squadra ci sono tanti giocatori vincenti.”

Qual è il tuo sogno personale e per la squadra? “L’anno scorso quando sono arrivato sognavo di vincere un torneo e quest’anno il sogno è sempre quello. Siamo in corsa per l’Europa, lotteremo fino alla fine. Il sogno è aiutare sempre la squadra.”

Foto: Instagram personale