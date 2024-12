Abraham all’87’! Il Milan vince con il brivido Var contro la Stella Rossa (2-1)

Il Milan vince contro la Stella Rossa: 2-1, decide Abraham. La partita per i rossoneri di Fonseca, però, inizia nel peggiore dei modi: doppio infortunio e doppio cambio obbligato con Morata e Loftus-Cheek costretti a lasciare il posto a Abraham e Chukwueze. Ma al 42′ ci pensa Leao a sbloccare la gara: Fofana lancia il portoghese, che fa tutto benissimo: detta il movimento, stoppa al volo e calcia col mancino sul portiere in uscita. Nella ripresa, al 67′, arriva la risposta dei serbi. L’ex Torino, Radonjic subito decisivo: appena entrato calcia da lontano col sinistro. Una deviazione di Thiaw mette fuori gioco Maignan. Ma nei minuti finali, all’87’, il Milan torna avanti. Camarda prende la traversa di testa, complice la deviazione di Gutesa. Sulla respinta, Abraham fa 2-1. San Siro trema per la spinta di Gabbia a due passi. Ma il Var dice che è tutto regolare e regala così la vittoria agli uomini di Fonseca. Quarta vittoria consecutiva in Champions per i rossoneri.

Foto: Instagram Abraham