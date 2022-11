Abraham ai tifosi: “Non è stata la partenza che volevamo. Vi meritate di più”

Dopo il pareggio contro il Torino, Tammy Abraham ha lanciato un messaggio ai tifosi al termine della prima parte di stagione che ha visto il rendimento della Roma in chiaro scuro: “Non è stata la partenza che tutti noi volevamo, ma nella vita ci sono sempre up e down. Per i tifosi, per Roma, voi meritate di più e questo è ciò che io e la mia squadra vi daremo dopo la pausa. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato soli, nel bene o nel male. I momenti brutti rendono migliori quelli belli. State bene e ci vediamo presto. Daje Roma sempre”, ha scritto il centravanti inglese.

Foto: Abraham Instagram