Abraham: “A Roma sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa ti riserva il futuro”

In questo avvio di campionato Tammy Abraham sta faticando a trovare continuità di rendimento (2 gol in 10 presenze in questo avvio di stagione) con lo stesso attaccante che ha sollevato dubbi sul suo futuro in un’intervista concessa a OJB Sport: “La mia attenzione ora sta nel fare esattamente ciò che ho fatto qui la scorsa stagione. Sono felice a Roma, la squadra è buona, il mister anche, così come la città e i tifosi. Sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa ti riserva il futuro. Solo Dio lo conosce”.

Foto: instagram Roma