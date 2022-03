Aboutrika contro la FIFA: “Due pesi e due misure. Perché non squalificare anche Israele?”

In seguito alla decisione di sospendere tutte le nazionali russe dalle competizioni internazionali, l’ex leggenda egiziana Mohamed Aboutrika ha accusato la FIFA di usare due pesi e due misure. Il punto, secondo Aboutrika, sarebbe quello della mancata applicazione della stessa azione nei casi extraeuropei come quello che riguarda Israele impegnato nel conflitto in Palestina: “La decisione di sospendere i club e le nazionali russe da tutte le competizioni dovrebbe essere accompagnato da una squalifica nei confronti di coloro che sono affiliati con Israele, che da anni uccide donne e bambini in Palestina. Usate due pesi e due misure“.

Foto: Twitter Aboutrika