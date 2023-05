Abodi: “Vogliamo rendere visibili i Mondiali delle nostre Azzurre”

Non ancora trovato l’accordo per trasmettere i Mondiali di calcio femminile in tv in Italia. Dopo l’appello di tanti ex calciatori e campioni del Mondo del 2006 con la Nazionale, sembrano arrivare i primi risultati. Il ministro dello Sport e per i giovani Andrea Abodi ha voluto chiarire la situazione sui diritti televisivi attraverso un tweet: “Ho incontrato la scorsa settimana i colleghi francese Amélie Oudéa-Castéra e spagnolo Miquel Iceta Llorens. Obiettivo: coordinare un’azione comune verso le nostre TV e la Fifa per rendere televisibili anche in Italia le nostre Azzurre“

Foto: Twitter Abodi