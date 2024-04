Abodi: “Terna femminile in Inter-Torino non deve stupirci. Deve essere la normalità”

“La decisione del designatore della CAN Gianluca Rocchi di comporre tutta al femminile la terna arbitrale che farà il suo debutto in Serie A nella gara Inter-Torino domenica prossima, rappresenta un segnale estremamente positivo dal punto di vista culturale e sociale, un altro passo in avanti verso l’affermazione delle pari opportunità. “Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in una nota.