Abodi sull’inchiesta Doppia Curva: “Non è un fenomeno passeggero e non riguarda solo Milano”

Questa mattina sono arrivate alla Federcalcio gli atti, richiesti lo scorso 1 ottobre, dalla procura di Milano sull’inchiesta ‘Doppia Curva’, che vede coinvolti i gruppi ultras di Inter e Milan. Lo ha comunicato l’Ansa, sottolineando che è stata anche aperta un’inchiesta della giustizia sportiva. Del tema in questione, ne aveva parlato il Ministro Abodi (prima dell’arrivo degli atti ufficiali), a margine dell’evento tenuto al Maxxi di Roma, Sport Industry Talk.

“In attesa che arrivino le carte, questo non è un fenomeno passeggero e non riguarda solo Milano. È un fenomeno drammatico, non è esuberanza di una curva. Non parliamo solo di cori razzisti, ma parliamo di criminalità organizzata che si inserisce nelle maglie del tifo con violenza, minacce, che ha generato morti e accumulato risorse finanziarie e armi in una dimensione che non immaginavamo”.

Foto: Wikipedia