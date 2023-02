Abodi sulle plusvalenze: “Mi auguro decisioni saggie, giuste ed equilibrate. E soprattutto che si metta un punto”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato a parlare della vicenda plusvalenze: “Mi auguro che il sistema nel suo complesso faccia tesoro delle esperienze degli ultimi anni. Non credo lo abbia fatto. Abbiamo bisogno di recuperare la reputazione che è indispensabile per creare valore anche economico. Mi auguro che le decisioni che verranno prese siano saggie, giuste ed equilibrate, e soprattutto si metta un punto e si vada a capo avendo fatto tesoro delle esperienze”, ha dichiarato all’ANSA.

Poi prosegue: “Quello che sta succedendo non è la prima occasione di riflessione, ne abbiamo avute tante, potrei partire dal 2006 ma anche prima… evidentemente non abbiamo imparato e questo non riguarda un club ma l’intero sistema”.

Infine: “Ad ogni modo sul tema negli ultimi giorni sono stato a volte equivocato e non voglio parlare dei singoli, mi è stata fatta una domanda e io ho dato delle risposte di sistema e sembrava che la risposta fosse su un solo club. Ma io mi occupo della salute del sistema, non da solo ma insieme ad altri soggetti e come ho detto ieri mi auguro che il sistema nel suo complesso faccia tesoro dell’esperienze degli ultimi anni”.

Foto: Twitter Abodi