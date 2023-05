Abodi sulle parole di Gasperini: “Mi auguro rifletta su quelle affermazioni”

A margine di un evento politico a Catania, il ministro dello sport, Andrea Abodi, è tornato a parlare in merito alle dichiarazioni tanto discusse di Gian Piero Gasperini sugli episodi di razzismo di ieri al Gewiss Stadium durante Atalanta-Juventus, nei confronti di Dusan Vlahovic: “Ognuno risponde alla propria coscienza e mi auguro che Gasperini rifletta su quelle affermazioni. Io penso che questo sia un fenomeno che non vada né sottovalutato, né bisogna farne una caricatura. Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione partendo proprio dai protagonisti del campo, che sono non solo i calciatori ma anche gli allenatori e i dirigenti”.