Abodi sulla giustizia sportiva: “Non è un tema di maglia. Serve stesso metro per tutti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato a parlare del tema legato alla giustizia sportiva dopo il recente caso che ha coinvolto la Juventus: “Abbiamo bisogno di chiarezza. Non è un tema di maglia. Si rischia di trasferire la giustizia sportiva a una semplice partita di calcio. Dovremmo essere tutti dalla stessa parte. Ci vedremo in settimana con Gravina e chiederò un incontro con i presidenti delle Leghe. Serve trasparenza e chiarezza, oltre allo stesso metro per tutti”.

Foto: Twitter Abodi