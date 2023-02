Abodi sul caso Santoriello: “Parole anti-Juve? Inopportunità evidente”

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi è intervenuto a margine della presentazione del cortometraggio “Montespaccato Calcio, legalità in campo” al cinema Troisi di Roma, parlando del caso Santoriello, uno dei tre magistrati della Procura di Torino impegnato nel processo plusvalenze nei confronti della Juventus che nel 2019 parlò apertamente della sua anti-juventinità a un convegno pubblico: “Il principio di responsabilità vale sempre. E’ talmente evidente l’inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge”. “Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia”.

Foto: Twitter Abodi