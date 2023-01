Abodi sul caso Juventus: “Aspetto le motivazioni, c’è bisogno di spiegare”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso plusvalenze in cui è stata penalizzata la Juventus con un -15 in classifica. Il dirigente ne ha parlato in occasione di un’evento organizzato dal CONI: “Capisco l’interesse su un fatto che deve ancora essere spiegato bene. Sono note le decisioni ma devono essere rese note le motivazioni, perché non vivendo su Marte avverto che ci sia bisogno di spiegare. È un’esigenza che, nel rispetto dei ruoli, deve essere soddisfatta. Spiegare a volte è importante tanto quanto decidere. Aspetto le motivazioni. A volte ad un Ministro si chiede di intervenire sempre e comunque, ma a volte il rispetto dei ruoli e delle tempistiche giuste è fondamentale per evitare di delegittimare e confondere. Nel rispetto della sensibilità dei tifosi mi auguro che si spieghi bene la decisione, dovremo fare in modo che pur nei tecnicismi si spieghi perché è stata presa quella decisione e perché non ne sono state prese altre. Credo che ci sia una responsabilità politica che è giusto che io mi assuma: cambiare le regole pur nel rispetto dell’autonomia, perché fenomeni degenerativi vengano limitati e limitata sia l’interpretazione di questi fatti. Vogliamo che lo sport, nell’autonomia, sia trasparente, efficiente, dignitoso e punti alla credibilità e alla reputazione. È evidente che quello che sta succedendo non sta contribuendo al raggiungimento di questi obiettivi, quindi è probabile che io debba proporre un intervento che riguardi la razionalizzazione, il miglioramento dell’efficacia, della trasparenza della giustizia sportiva e anche dei modelli di gestione dello sport professionistico perché certi fattori siano al servizio della credibilità e non solo di equilibri contabili”.

Foto: Twitter ufficiale Abodi