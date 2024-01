Abodi su Mourinho: “Ne prendo atto ma secondo me c’è altro”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai giornalisti della Camera sull’esonero dello Special One: “Qualche segnale forse c’era, poi gli americani sono abbastanza netti. Quando si rompe un rapporto di quel tipo… e poi secondo me c’è anche qualcos’altro, oggettivamente. In questi casi si dice ne prendo atto”.

Foto: wikipedia Abodi