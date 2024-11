Abodi su Euro 2032: “Lavoriamo su ulteriori opzioni, Napoli deve competere per un posto”

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha aggiornato sulla situazione relativa agli Europei del 2032 durante l’assemblea nazionale dell’Anci a Torino, sottolineando che il lavoro per la candidatura è in corso senza sosta: “Il tavolo di lavoro è permanente, non chiude mai. Stiamo lavorando su 9 opzioni ulteriori”, ha affermato, evidenziando come Roma e Milano siano già in una posizione favorevole grazie agli stadi disponibili, anche se con differenze nei progetti che dovranno evolvere in piani concreti.