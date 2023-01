Abodi ricorda Tavecchio: “Era l’emblema della dirigenza, quella sana, di questo calcio”

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha ricordato così Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC nel giorno dei suoi funerali.

Queste le sue parole a Sportitalia: “Era un amico che è diventato ancora più amico quando lui ha vinto e io ho perso. Mi ha voluto bene al di là della differenza di vedute, una persona vera, profonda, sincera, l’emblema della dirigenza, quella sana, quella pulita del volontario, dell’appassionato fino all’ultimo istante. Conterà ricordarlo oggi, ma soprattutto nelle nostre giornate di lavoro perché quello spirito rimanga e permanga”.

Foto: twitter Abodi