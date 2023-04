Abodi: “Non ho avuto nessuna chiavetta USB da Moggi, bisogna essere chiari e trasparenti”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi durante un’intervista a Radio Rai1 risponde a Luciano Moggi e cerca di dare nuovi spunti per l’allontanamento degli incivili dagli stadi: “Se io avessi ricevuto una chiavetta USB da Moggi l’avrei trasmessa all’autorità giudiziaria. Ma non ho ricevuto nessuna chiavetta. Se vogliamo ripartire anche con una rivisitazione dell’accaduto, bisogna essere chiari e trasparenti: non ho ricevuto nessuna chiavetta”.

Sugli ultimi fenomeni di violenza: “La violenza trova spunto anche nella mancanza di cultura e rispetto. Vorrei che si lavorasse alla supremazia del rispetto e servono strategie di lungo periodo che comincino dallo stadio. Ricordo però ciò che è successo dentro la curva del Napoli, o nel mese di dicembre dello scorso anno venne sgomberata un’intera curva. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo, va affrontato tutto con metodo ed ho piena fiducia nell’ordine pubblico. Ognuno può dare un contributo col proprio comportamento a proseguire nell’opera che con merito sta portando avanti Piantedosi. I club devono collaborare mettendo a disposizione dei filmati e anche in qualche modo indicare che sono indesiderati quelli che continuano con i cori razzisti e antisemiti. Chi si comporta così non è un tifoso ma un teppista”.

Foto: Andrea Abodi wikipedia