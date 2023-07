Abodi: “Mi auguro che la Serie A abbia guardato le ultime due partite dell’Italia U19”

La Nazionale italiana U19 è rientrata in patria dopo la bellissima vittoria dell’Europeo di categoria a Malta. Dalla Federcalcio ha parlato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Una grande soddisfazione, un’impresa straordinaria. Non soltanto la finale vinta, ma anche quelle raggiunte, perché non bisogna mai dimenticare che ci sono gli avversari. Abbiamo visto in questi ragazzi la capacita di rigenerarsi fisicamente e mentalmente. Contro Spagna e Portogallo, nelle due partite decisive, non c’è stata una sbavatura, e sono felice di vedere i sorrisi di ragazzi perbene. Mi auguro che la Serie A abbia visto bene queste due partite e sappia trarre la giusta ispirazione, al di là del fatto che questi ragazzi sono tutti in club di Serie A, ma mi auguro di vederli più in campo che in panchina“.

Foto: Twitter Abodi