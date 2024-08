Abodi: “Le Under 23 non danno opportunità a chi si forma nelle giovanili con troppi fuori quota e stranieri”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in audizione commissione Cultura al Senato, ha parlato del sistema calcio, bocciando il progetto delle Under 23.

Queste le sue parole: “Abbiamo delle Under23 con troppi fuori quota, troppi stranieri. Le seconde squadre hanno delle regole che non rispondono all’esigenza di dare un’opportunità a chi si è formato nelle squadre giovanili. Il calendario delle presenze internazionali è sempre più fuori controllo, mi auguro che possa tener conto delle esigenze nazionali”, ha detto il ministro.

