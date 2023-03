Abodi: “Le parole di Ceferin sulla sicurezza sono un autogol. Sorpreso dalle sue dichiarazioni”

“E’ talmente grave quanto accaduto ed era talmente annunciato che, condividendo appieno la decisione assunta anche di concerto con il ministro Piantedosi, sono rimasto sorpreso e non poco dalle dichiarazioni di Ceferin”. Lo ha detto il ministro per lo sport, Andrea Abodi, all’indomani delle violenze degli ultrà dell’Eintracht a Napoli. “Credo al rispetto dei ruoli – come riporta l’Ansa, a proposito del presidente Uefa che si era detto contrario allo stop ai tifosi tedeschi – Sul tema della scurezza non si scherza. Parlare di ipotesi da lontano mi è sembrato un passaggio a vuoto, se devo usare una metafora calcistica, un autogol”.

Foto: twitter personale