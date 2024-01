Abodi: “Le nostre scuse a Maignan. Chi sbaglia deve pagare”

Sul proprio profilo Twitter (o X), Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha scritto delle riflessioni sul caso di razzismo contro il portiere del Milan, Mike Maignan, ieri sera a Udine.

Abodi chiede scusa al portiere e invita al rispetto: “Il mio, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il RISPETTO: sempre e ovunque! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan”.

My, our NO TO RACISM cannot, should not, and must not be about the color of a jersey or skin, it does not concern a religion or a people or a city: it applies always and everywhere! Just like RESPECT: always and everywhere! And those who do wrong must be held accountable. Our…

— Andrea Abodi (@andreaabodi) January 21, 2024