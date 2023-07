Abodi: “L’assalto del mondo arabo stride rispetto ai valori dello sport”

Il Ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi in collegamento con Tgcom 24, ha parlato del calciomercato con la forte influenza del campionato saudita che sta strappando tantissimi talenti e campioni al calcio europeo.

Queste le sue parole: “L’assalto del mondo arabo al calcio europeo? Fa parte delle logiche di mercato, è inutile cercare di fermare un treno in corsa. E’ un campionato in cui ci sono moltissimi soldi, che fanno una certa impressione e stridono rispetto allo spirito dello sport”.

Foto: twitter Abodi