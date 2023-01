Abodi: “La violenza degli ultrà non è una novità. Guai ad abbassare la guardia”

Il ministro dello sport Andrea Abodi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, sul tema della violenza ha commentato: “Non è né una novità né un problema solo italiano, ma mette a repentaglio la nostra reputazione. Ne ho parlato con i presidenti Gravina e Casini, l’impegno comune finora ha drasticamente ridotto il problema dentro gli stadi, ma la guardia non va abbassata. Ciò che succede fuori mi fa distinguere tra tifoso e il violento che delinque. Le società ne sono consapevoli: tifo e violenza sono inconciliabili e va insegnato anche in scuole del tifo che i club e la federazione devono sviluppare. Poi va fatto un ulteriore salto di qualità in sicurezza e controlli, tramite le tecnologie, nel rispetto della privacy, senza militarizzare gli stadi”.

Foto: profilo Twitter Abodi