Abodi: “La lotta al razzismo rappresenta una priorità. E’ un fatto culturale”

Il Ministro per lo Sport e le politiche giovanili Andrea Abodi ha parlato nel corso della consegna del Premio Fair Play Menarini, parlando in particolare della piaga del razzismo.

Queste le sue parole: “Mi aspetto un campionato avvincente. Se dico equilibrato qualcuno se la prende a male, ma l’equilibrio è parte dello spettacolo. Mi aspetto un campionato nel quale non si debba necessariamente vivere la tensione o rivivere le tensioni del campionato appena finito. Bisogna anche sapere guardare con oggettività a tutto quello che è successo. Si può cadere, ma l’importante è fare tesoro dell’esperienza. Mi auguro che non ci siano più situazioni del ‘più’ o ‘meno’, ma è chiaro che dipenderà anche dai comportamenti dei singoli club. Non entro nel merito delle vicende, ma sono convinto che sarà un campionato avvincente. Mi auguro che le coppe confermino il valore dei nostri club, non ritengo che sia stato un incidente di percorso il fatto che tre club italiani siano arrivati in finale e che altri due siano arrivati in semifinale, cinque squadre sono arrivate fino in fondo… Noi siamo un Paese strano: sottolineiamo la sconfitta all’ultimo passaggio, ma dimentichiamo che essere arrivati fino in fondo rappresenta in ogni caso un fattore di eccellenza. Sono convinto che sarà un gran bel campionato.”

Come vuole cambiare la Serie A? “Credo che la Serie A abbia tutti gli anticorpi per poter contrastare tutti i fattori critici. Dipende un po’ anche dalla volontà della classe dirigente e sono convinto che la Lega in primo luogo, così come la FIGC, abbiano a cuore la reputazione, che è un fattore primario anche per qualsiasi contesto industriale che vuole costruire la catena del valore e renderla sempre più forte. Sono convinto che il razzismo, così come altri fattori degenerativi, rappresentino tutti una priorità. Il razzismo forse in primo luogo perché è un fatto culturale che si trasferisce anche fuori dal campo, si trasferisce alla società e dalla società importa tutti purtroppo i germi, le patologie”.

Foto: twitter personale