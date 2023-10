Abodi: “La credibilità del sistema calcio partita più importante delle qualificazioni”

Andrea Abodi, Ministro dell0 Sport, ha parlato a margine del Festival di Trento soffermandosi anche sulla vicenda che vede coinvolti 3 calciatori nel giro delle scommesse.

Queste le sue parole: “C’è poco da dire, la credibilità del sistema calcio è la partita più importante delle qualificazioni. E’ brutto dirlo ma è così. Vediamo in che senso verteranno le indagini e poi analizzeremo il tutto. Il nostro compito è quello di trasformare il riconoscimento del valore dello sport in una garanzia per tutti. Purtroppo a livello scolastico una struttura su due non ha una palestra e ha una presenza delle attività sportive non al livello del resto d’Europa. Cercheremo fra governo centrale e governo delle regioni di fare dei passi in avanti. L’assegnazione dei campionati europei che ci siamo garantiti con la Turchia? La Uefa ci è venuta incontro ma l’agenda di crescita doveva essere fatta a prescindere da questo riconoscimento. Il calcio è molto più baricentrico sul campionato e sul mercato e poco sui centri sportivi e sulle infrastrutture”.

Foto: sito FIGC