Abodi: “Juve la punta estrema, ma probabilmente non è l’unica. È il momento di mettere ordine”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha così parlato all’ANSA del caso scoppiato in casa Juventus: “La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall’altra parte. Probabilmente la Juventus non è l’unica. È il momento di mettere ordine e di andare a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in maniera estremamente corretta ed altre che, evidentemente, hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme, e ciò determina un problema anche sul versante dell’equa competizione. L’autonomia sportiva debba esser garantita, ma i comportamenti gestionali devono esser monitorati, analizzati, valutati ed eventualmente sanzionati”. Infine, conclude: “I fenomeni degenerativi vengano regolati all’interno del sistema sportivo”.

Foto: Wikipedia