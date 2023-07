Abodi: “Il comune di Venezia pagherà il suo stadio direttamente, Firenze è stata messa nelle condizioni di fare altrettanto”

Il Ministro per lo sport e dei giovani, Andrea Abodi, si è espresso così a Radio 24 sulla questione degli stadi di Venezia e di Firenze: “Venezia si è predisposta con un progetto che ha tolto lo stadio dal quadro economico, e quindi il comune pagherà il suo stadio direttamente o come ritiene più opportuno, ma all’esterno di quel perimetro economico. Firenze è stata messa nelle condizioni di fare la stessa cosa, so che il ministro Fitto nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Nardella, con cui ho parlato direttamente anche io e sono fiducioso. È evidente che sono i progetti che si devono predisporre alla natura della chiusura finanziaria o viceversa. Io senza polemiche penso al meglio, alla capacità delle amministrazioni di rendere le progettualità compatibili. Per altro è bene ricordare all’opinione pubblica che Firenze ha nel suo quadro economico il nuovo stadio, 95 milioni che poi sono arrivati a 130 di contributo comunque pubblico derivante dal ministero della cultura. Quindi è già una parte molto rilevante già coperta dal contributo pubblico”.

Foto: Wikipedia