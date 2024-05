Abodi: “Ho ricevuto una mail da Oaktree con le credenziali. È un segnale confortante”

Intervenuto al Festival Economia a Trento, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha così parlato: “I fenomeni finanziari non possono essere contrastati, devono essere accompagnati, non subiti. Un club calcistico deve dare qualcosa che va oltre la dimensione sportiva. Quello che mi preoccupa e’ quando non c’e’ trasparenza. Ieri ho ricevuto una mail dal fondo Oaktree con le credenziali e il progetto nel lungo periodo. Ha cercato di dare serenita’, mi sembra che sia un segnale di novita’. Un segnale confortante per la trasparenza”.

