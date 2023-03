Abodi: “Ci auguriamo di ospitare Euro 2032, la candidatura ha caratteristiche adatte per l’Italia”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla candidatura dell’Italia per ospitare il Campionato Europeo del 2032. Alcune parole del politico e dirigente sportivo rilasciate a margine di un evento e riportate da Ansa: “La candidatura per Euro 2032 ha caratteristiche che sono quasi tagliate su misura per il nostro paese. Per la prima volta la doppia assegnazione ci consente di sapere nove anni prima chi ospiterà gli europei, ci auguriamo noi, e superare la tempistica e la burocrazia che solitamente non permette di sviluppare progetti infrastrutturali. Siamo arrivati quasi alla deadline, ma vogliamo rivedere alcuni aspetti tecnici, ma non da soli, ma con la Federazione perché il dpcm del Governo dovrà contenere elementi che saranno ritenuti dall’UEFA sufficienti per dare affidabilità al dossier di candidatura. Poi si tratta anche dell’UEFA di investire non su un paese già maturo, ma su un grande paese cha ha bisogno di sviluppare gli impianti e gli europei possono rappresentare un acceleratore di questo”.

Foto: Twitter ufficiale Abodi