Abodi: “Basta scuse sul tema stadi, le nostre strutture sono datate ed obsolete”

Andrea Abodi a La Nazione è tornato a parlare sul tema stadi: “Credo che il tema non sia riferito alla proprietà, pubblica o privata, anche attraverso il diritto di superficie. Sicuramente le nostre strutture sono datate e obsolete, dimostrano di aver bisogno di essere rigenerate e ammodernate. In questa esperienza di ministro sto diventando insopportabilmente intransigente: sulla questione degli stadi è finito il tempo delle scuse e degli alibi, che quasi sempre si tramutano in una resa. Siamo a un punto di non ritorno. Finora sono mancate visione, volontà, determinazione, insieme alla sistematicità e alla competenza. Dalla nostra però abbiamo un’occasione: la candidatura a Euro 2032″.

Foto: twitter abodi