Abidal: “Alcuni giocatori non erano soddisfatti di Valverde”. Messi replica: “Faccia i nomi”

Eric Abidal, nell’intervista rilasciata al quotidiano Sport, ha detto: “Alcuni giocatori non erano soddisfatti di Valverde”. A rispondere al dirigente ed ex difensore francese è stato proprio il capitano del Barcellona Lionel Messi attraverso i propri canali social: “Sinceramente non mi piace fare queste cose, ma penso che tutti debbano essere responsabili delle proprie decisioni. Noi siamo i primi a riconoscere che non stavamo giocando bene. I responsabili dell’area sportiva, però, devono farsi carico delle decisioni che prendono. Quando si parla di giocatori, dovremmo fare dei nomi perché così si alimenta la falsità”.