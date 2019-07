Abidal: “Abbiamo contattato Griezmann dopo il suo annuncio di voler lasciare l’Atletico”

In un’intervista per Le Parisien, l’ex giocatore ed attuale dirigente del Barcellona Eric Abidal ha parlato dell’acquisto di Griezmann, difendendo il suo club dalle accuse dell’Atletico Madrid: “Ognuno difende i propri interessi. Non abbiamo mai avuto un preaccordo con il giocatore, abbiamo contattato lui e il suo avvocato dopo il suo annuncio di voler lasciare la sua ex squadra. Il presidente Bartomeu ha contattato l’Atletico per conoscere le condizioni della trattativa e informare il club che senon ci fossero stati margini per negoziare avrebbe pagato la clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Lui è un grande giocatore, ha il potenziale per disputare grandi partite, è capace di giocare in molte posizioni, bravo a dialogare dalla distanza e nello stretto, ottimo negli anticipi. Stiamo parlando di un grande goleador e di un profilo che una squadra come il Barcellona deve avere. Con il suo arrivo ci sono sei attaccanti, quelli di cui avevamo bisogno. Poi, spetterà al tecnico scegliere”.

Foto Marca