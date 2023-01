Abete ricorda Tavecchio: “Con Carlo se ne va una parte importante della nostra storia. Ci mancherà il suo instancabile impegno per la Lega e per il calcio dilettantistico”

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha rilasciato alcune parole sulla scomparsa di Carlo Tavecchio in un comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti: “A nome personale, del Consiglio Direttivo di Lega, dei dipendenti e dei collaboratori e dell’intero movimento del calcio dilettantistico italiano, partecipo a tutti i familiari e a quanti gli hanno voluto bene i sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza. Con Carlo se ne va una parte importante della nostra storia e il suo addio lascia un vuoto enorme. Ci mancherà il suo instancabile impegno per la Lega e per il calcio dilettantistico, un esempio che resterà incancellabile quanto a dedizione, entusiasmo e competenza, sempre al servizio delle Società e dei tesserati. Ci mancheranno anche molto il suo dinamismo, la sua concretezza e quella tenacia che sapeva contraddistinguerlo in ogni battaglia. Carlo è stato un dirigente autorevole e appassionato, con il quale ho condiviso anche tanti anni del mio percorso a livello federale, trovando in lui sempre un riferimento prezioso e grande disponibilità e collaborazione. Un pensiero affettuoso a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato e che hanno portato avanti con lui lunghi tratti di cammino, con la certezza di mantenerne sempre vivo il ricordo, le capacità e l’impegno”.

Foto: sito ufficiale FIGC