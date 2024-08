Abdulhamid: “Quando è arrivata l’offerta della Roma, sono rimasto senza parole”

Saud Abdulhamid è un nuovo calciatore della Roma. Di seguito la sua prima intervista da calciatore giallorosso rilasciata ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice e grato di essere qui come un nuovo giocatore della Roma. Ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia nei miei confronti. Se Dio lo vorrà, spero di soddisfare le aspettative di tutti. La Roma è un grande club, quando è arrivata l’offerta sono rimasto senza parole e non l’avrei rifiutata per alcun motivo”, ha detto.

Sulla Serie A: “Onestamente, essere qui è un grande successo personale. Spero di dare il 100% e che in Arabia siano tutti fieri delle mie prestazioni”. E sull’esperienza in Arabia Saudita: “Ho imparato tanto, sono grandi stelle. Mi hanno insegnato molto: la professionalità e la loro mentalità. Sì, ho appreso molto da loro”. Su Roberto Mancini:”Mi ha consigliato di scegliere la Roma e grazie a Dio ho potuto accettare questa sfida. Se Dio lo vorrà, farò del mio meglio qui”.

Su De Rossi“Lui è stato un grande giocatore, era unico. Ho parlato con lui e mi ha dato qualche consiglio. Spero di dare il massimo per soddisfare le aspettative di tutti”. E sugli idoli: “Ce ne sono tanti. Scelgo Maicon, visto che ha giocato nella Roma . E’ una vera leggenda”.

Sullo stadio Olimpico: “Penso che sarà straordinario. Ho visto qualche foto dei tifosi allo stadio… È fantastico e non vedo l’ora di vederlo di persona” Sulla Roma: “Mi adatterò all’Europa rapidamente, dopo il trasferimento dall’Arabia all’Italia. Per me è qualcosa di nuovo, un grande cambiamento. Spero di adattarmi rapidamente a questa nuova vita”.

Infine, un saluto ai tifosi: “Non vedo l’ora di incontrarli. I tifosi della Roma sono fantastici e sono entusiasta di conoscerli. Forza Roma”.

