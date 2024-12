Abdulhamid: “La Serie A è stato un grande passo per me. In allenamento sto lavorando duro”

Saul Abdulhamid, autore del primo gol alla Roma nella sfida di Europa League contro il Braga, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube Kora Break, in cui ha parlato del suo ambientamento nella squadra ora allenata da Claudio Ranieri.

“L’arrivo in Serie A è stato un grande passo per me. Si tratta di un campionato importante, una nuova esperienza. So bene che non giocherò sempre dall’inizio nelle partite, ma l’occasione può capitare con il tempo. Posso giocare anche poco ma dare lo stesso il mio contributo per aiutare la squadra. Tutto quello su cui mi sto focalizzando ogni giorno è lavorare duro negli allenamenti. Qualche volta, quando finisco la seduta con la squadra, vado in palestra. Devo essere all’altezza della scelta che ho fatto, ma ovviamente non è un processo facile in un campionato in Europa. Mi sveglio tutte le mattine alle 7, ma prima di questo mi alzo sempre alle 5 per pregare. Poi l’autista mi accompagna a Trigoria per le 8.30 e resto lì fino alle 14.30. Passo quasi tutto il giorno con la squadra. La differenza è che in Europa ci si allena la mattina ed è la prima volta per me. Difficoltà con la lingua? Mi avevano messo in un gruppo Whatsapp in italiano e un altro grande problema è stato tradurre le chat o in inglese o in arabo. Qualche volta ho chiesto di scrivermi in inglese per rendermi più facile il lavoro. Imparerò la lingua italiana? Sicuramente, mi sono già organizzato con un insegnante per impararla. Devo farlo per integrarmi.

Sul rapporto coi compagni: “Chatto con i miei compagni di squadra, ma loro non parlano inglese con eccessiva scioltezza. Qui sto vivendo un grande momento della mia vita, ma abituarmi agli allenamenti alla mattina ha richiesto tempo. Vado a dormire quasi sempre tra le 9 e le 10 di sera. Sembra di essere tornati ai tempi della scuola, ma adesso sono felice di questo ritmo di vita. Essermi adattato mi ha fatto bene e sento la differenza negli allenamenti”.

Foto: Instagram Roma