Abdukodir Khusanov: il nuovo talento uzbeko del Manchester City

Abdukodir Khusanov, giovane difensore uzbeko, è recentemente entrato a far parte del Manchester City, segnando un passo significativo sia per la sua carriera che per la rappresentanza del calcio uzbeko a livello internazionale. Nato a Tashkent nel 2004, Khusanov ha iniziato la sua formazione calcistica nelle giovanili del Bunyodkor, uno dei club più prestigiosi dell’Uzbekistan.

Ascesa in Europa

Nel marzo 2022, Khusanov si è trasferito al club bielorusso Energetik-BGU, dove ha rapidamente dimostrato il suo talento. Durante la sua permanenza, ha collezionato 35 presenze, segnando 4 gol e fornendo altrettanti assist. Le sue prestazioni gli hanno valso un posto da titolare fisso e una convocazione nella nazionale maggiore dell’Uzbekistan nel giugno 2023.

Nel luglio 2023, Khusanov ha firmato un contratto quadriennale con il Lens, squadra della Ligue 1 francese. Con questo trasferimento, è diventato il primo giocatore uzbeko a militare nel massimo campionato francese. Durante la stagione 2023/24, ha fatto 15 apparizioni, di cui 5 da subentrato. La stagione successiva, complici alcune circostanze come l’infortunio di Kevin Danso, Khusanov ha trovato maggiore spazio, totalizzando 16 presenze, di cui 13 da titolare. Ha giocato principalmente come centrale in una difesa a tre, ma ha mostrato versatilità adattandosi anche a una linea difensiva a quattro. Con un’altezza di 1,86 m, compensa una statura non imponente per un difensore centrale con altre qualità, come la capacità di avanzare palla al piede e precisione nei passaggi lunghi, registrando una media di 2,7 lanci lunghi a partita, la terza più alta nella rosa del Lens, come raccontato nel dettaglio da RG.

Trasferimento al Manchester City

Le prestazioni di Khusanov non sono passate inosservate, attirando l’interesse di diversi club inglesi come Newcastle, Tottenham e Wolverhampton. Tuttavia, è stato il Manchester City a spuntarla, annunciando il suo ingaggio nel gennaio 2025 con un contratto di quattro anni e mezzo. Il trasferimento, del valore di circa 40 milioni di euro più bonus, rappresenta un salto significativo per il giovane difensore.

Debutto in Premier League

Il 25 gennaio 2025, Khusanov ha fatto il suo debutto con la maglia del Manchester City in una partita di Premier League contro il Chelsea. Tuttavia, l’inizio non è stato dei migliori: un suo errore difensivo ha permesso al Chelsea di segnare nei primi minuti, e successivamente ha ricevuto un’ammonizione per un fallo. È stato sostituito al 54° minuto da John Stones. Nonostante il debutto difficile, il Manchester City ha ribaltato la situazione, vincendo la partita per 3-1 grazie ai gol di Josko Gvardiol, Phil Foden ed Erling Haaland.

Prospettive Future

Nonostante un esordio complicato, le potenzialità di Khusanov sono evidenti. La sua velocità, paragonabile a quella di Kyle Walker, e la sua versatilità lo rendono un elemento prezioso per la difesa del Manchester City. Con il tempo e sotto la guida di Pep Guardiola, si prevede che Khusanov possa svilupparsi ulteriormente e diventare un pilastro della squadra. La sua presenza in Premier League non solo arricchisce il Manchester City, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per l’Uzbekistan, aprendo la strada ad altri talenti uzbeki nel calcio europeo.

In conclusione, Abdukodir Khusanov possiede tutte le qualità per emergere come un difensore d’élite nel panorama calcistico internazionale. Con dedizione e il giusto supporto, ha il potenziale per lasciare un segno indelebile sia nel Manchester City che nel calcio mondiale.

Foto: Instagram City