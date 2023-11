ABDE EZZALZOULI, VELOCITÀ E DRIBBLING PER IL BETIS

Con il 4-1 rifilato all’Aris Limassol, il Betis guida il gruppo C di Europa League. L’ultima rete del poker degli uomini di Manuel Pellegrini porta la firma di Abde Ezzalzouli, noto anche come Ez Abde, ala classe 2001 con un passato nel Barcellona.

Nato in Marocco il 17 dicembre 2001, Ezzalzouli si è trasferito in Spagna con la sua famiglia all’età di sette anni, iniziando a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel quartiere di Carrús, nella città di Elche. Dopo non aver passato il provino per l’Elche FC, ha continuato a giocare per i club del quartiere fino alla chiamata dell’Hércules, club principale della vicina città di Alicante. L’avventura di Abde ad Alicante dura appena due stagioni, trovando anche la via del gol per 2 volte (in 21 presenze) tra i grandi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, a tal punto da attirare l’attenzione del Barcellona che lo ha prelevato nell’estate 2021.

Dopo un inizio nella seconda squadra blaugrana, il 30 ottobre 2021 è arrivato l’esordio anche con il Barcellona nel pareggio per 1-1 contro l’Alavés. Un giorno storico, ma non solo Ez Abde. Infatti, Ezzalzouli è il primo giocatore nato in Marocco a collezionare una presenza con la maglia del Barça. Sotto la guida di Xavi è arrivato anche il primo gol in blaugrana contro l’Osasuna per 2-2.

Nel settembre 2022, dopo aver rinnovato con il Barça fino al 2026, Ezzalzouli viene girato in prestito all’Osasuna per farsi le ossa e mettere minuti nelle gambe. In 28 partite disputate in Liga è riuscito a realizzare 4 gol. Recentemente ha partecipato a un torneo con l’Under 23 del Marocco e, oltre alle evidenti qualità tecniche, ha sfoggiato anche delle interessanti doti da leader, avvalorate dalla fascia da capitano al braccio.

Dopo un’estate sotto i riflettori del mercato, Ezzalzouli ha firmato un contratto quinquennale con il Betis. Un’operazione da 7,5 milioni di euro più un’opzione di riacquisto a favore del Barcellona. L’esordio con la maglia biancoverde è arrivato il 9 settembre 2023, proprio contro il Barcellona, ma per gli uomini di Pellegrino è arrivata una brutta sconfitta per 5-0. Il 1o ottobre 2023, Ezzalzouli ha segnato il suo primo gol per la squadra in una vittoria per 3-0 contro il Valencia. Il 1o novembre 2023, Ezzalzouli è stato nominato per il Giovane Giocatore Africano dell’Anno 2023 dal CAF.

“Il gioco di Abde è spettacolare”. dichiarò Xavi durante il periodo in blaugrana di Ez Abde. Parole importanti quelle spese nei suoi confronti dall’attuale tecnico del Barça. In questo avvio di stagione con la maglia del Betis sono otto le presenze collezionate da Ezzalzouli, con la prima rete messa a segno ieri sera contro l’Aris Limassol. Le aspettative nei suoi confronti sono alte, e chissà se il suo futuro potrà, di nuovo, essere a tinte blaugrana…

Foto: Instagram Betis