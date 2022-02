Simone Inzaghi: “Abbiamo un grande presidente. Gosens ottimo acquisto. Caicedo l’ho già allenato”

“La società si è fatta trovare pronta sul mercato e che ci è sempre vicina. Sono contento di quello che abbiamo fatto ma anche del percorso fino all’inizio del mercato invernale. Abbiamo ottimi dirigenti e un grande presidente che in questo momento è insieme a noi fisicamente. Abbiamo inserito due calciatori che possono aiutarci. Per Robin ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma è un ottimo acquisto. Felipe l’ho allenato, c’era questa possibilità combinata alla voglia di Sensi di giocare con continuità e perciò son contento. Se ci dovesse essere un calcio di rigore, dovrò valutare tutto nell’allenamento di oggi pomeriggio e il risveglio di domani. Abbiamo una lista di rigoristi e se dovesse capitare, sapete che Lautaro è il nostro primo rigorista. L’Inter è la favorita? Nel derby, ne ho giocati tanti, so che non ce ne sono di favorite. Siamo due squadre forti e credo che gli episodi faranno la differenza.”

FOTO: Twitter Inter