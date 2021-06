A Wembley l’Inghilterra viene fermata sullo 0-0 da un’ottima Scozia

A Wembley si sfidano Inghilterra e Scozia, gara valida per il secondo turno del gruppo D di Euro 2020.

Parte fortissimo la Scozia che fa subito paura all’Inghilterra con la bella conclusione di Adams, mura però Stones. Il centrale del City è protagonista anche all’11’: corner battuto alla perfezione da Mount, stacco col timing giusto del difensore e pallone che si stampa sul palo.

L’occasione più clamorosa, al di là del palo, è degli scozzesi, firmata O’Donnell: minuto 30′, cross di Tierney e destro al volo dell’esterno, Pickford è bravissimo nel riflesso a dirgli di no. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa ancora pericolosa la Scozia, al 63′ su corner Dykes colpisce al volo da buona posizione ma James è superbo a salvare sulla linea di porta. Le squadre sono stanche, eppure continuano a spingere, ci provano Shaw e Adams ma senza esito.

Nel finale calano i ritmi, finisce a reti bianche ed è un punto più che meritato per la Scozia, ancora in corsa per la qualificazione. Inghilterra e Repubblica Ceca guidano il gruppo D con 4 punti, seguono Croazia e Scozia con 1.