A Vicario il premio Gasco: riconoscimento per l’ospitalità ad un bimbo ucraino e sua madre

Il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, ha vinto la 17a edizione del premio in memoria di Piero Gasco, medico e dirigente sportivo monregalese. Il giocatore ha ricevuto il riconoscimento all’interno del premio Piero Dardanello 2022, evento che si è tenuto al Circolo sociale di Lettura di Mondovi’. Il trofeo viene conferito, ogni anno, ad un atleta o ad un personaggio del mondo sportivo che si sia particolarmente distinto per la propria attività filantropica e per azioni di solidarietà; prevede una dotazione in denaro, da destinare ad un’iniziativa benefica a scelta del vincitore. Quest’anno la giuria ha premiato Vicario per aver scelto, insieme a genitori, di dare ospitalità nella sua casa di Udine al piccolo Milan, 11 anni e alla sua giovane madre Hanna, in fuga dall’Ucraina a seguito della guerra.

FOTO: Twitter Empoli